Marinho fratura a costela e desfalca o Flamengo na Libertadores

O Flamengo viajou para a Argentina nesta terça-feira (3) com boa parte do seu elenco titular recuperado. Porém, o técnico Paulo Sousa terá desfalques no banco de reservas para o duelo contra o Talleres, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O clube informou que o atacante Marinho sofreu uma fratura na costela durante a partida contra o Altos (PI), pela Copa do Brasil, no final de semana, e fica afastado por tempo indeterminado. O clube aguarda mais exames para saber a gravidade da lesão.

O anúncio ocorreu pelas redes sociais do Mengão, que também divulgou em conjunto o encaminhamento do zagueiro Léo Pereira ao DM (departamento médico) após sentir dores na região posterior da coxa esquerda.

Confira os relacionados para a partida contra o Talleres pela @LibertadoresBR. #VamosFlamengo pic.twitter.com/0m42tIVoTq — Flamengo (@Flamengo) May 3, 2022

Os dois atletas estão se juntando agora com Fabrício Bruno, Vitinho e Gustavo Henrique no DM rubro-negro. Já Matheus França está em processo de fisioterapia por lesão no joelho e Matheuzinho está evoluindo na recuperação, porém, ainda não foi liberado para os gramados.

Com isso, o técnico Paulo Sousa chega para enfrentar o Talleres ainda com uma lista extensa de desfalques, apesar de ter poupado seus principais jogadores na última partida.

O duelo pela competição continental ocorre nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina. Se vencer, o Fla, que soma três vitórias em três jogos, garante vaga antecipada às oitavas de final.