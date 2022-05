Policial militar é flagrado matando pit bull a tiros

Um policial militar foi flagrado atirando em um cachorro na cidade de Mambaí, a cerca de 500 km de Goiânia. O caso, flagrado por uma câmera de segurança (veja o vídeo abaixo), aconteceu na manhã do último sábado (28).

As imagens mostram dois cães brigando quando o policial desce da viatura e, ao chegar perto, atira no cachorro da raça pit bull, de grande porte, que parece atacar o cachorro de rua, de menor porte. Após o disparo, o animal maior solta o pequeno e cai no chão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do estado. Ao R7, o delegado responsável pelo caso, Alex Rodrigues, contou que o ataque ocorreu após a dona do pit bull chegar de viagem e abrir o portão, momento em que o animal fugiu.

A mulher alega ter tentado separar a briga, mas, sem sucesso, voltou para casa, para buscar a coleira. No entanto, o policial chegou ao local e alegou ter atirado por julgar ser o necessário, para evitar que o animal não ferisse outras pessoas e crianças que estavam nas proximidades.

Em depoimento, o PM revelou que, após atirar, enrolou o cão em uma lona plástica e o jogou em um lixão da cidade. A dona abriu um boletim de ocorrência, mas o corpo do animal de estimação não foi encontrado.

A Polícia Civil quer saber se houve excesso de violência por parte do policial. O R7 entrou contato com a Polícia Militar, mas não conseguiu retorno até a publicação desta reportagem.