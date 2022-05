Prefeitura confirma aquisição de equipamentos para creches e diz que aguarda projeto para licitar coberturas

A pedido, a secretaria municipal de Educação de Rondonópolis (Semed) emitiu uma nota oficial a respeito da reportagem publicada pelo AgoraMT na tarde da última quarta-feira (25) e confirmou a aquisição, ao custo de mais de R$ 4 milhões, dos chamados circuitos mistos inclusivos, os parquinhos, a serem instalados em creches e escolas infantis da rede municipal de Ensino. Um requerimento apresentado pela vereadora Kalynka Meireles (Republicanos) busca saber do “paradeiro” dos equipamentos.

A nota não informa onde, afinal, estão estes equipamentos. O modelo adquirido é conforme a imagem abaixo, pontua a Semed. Os circuitos, afirma, são adaptados a crianças portadoras de necessidades especiais. No texto enviado, a Semed “anuncia que adquiriu equipamentos de Circuito Misto Inclusivo para parquinhos infantis a serem instalados nas unidades de educação do município e que todos eles foram registrados pelo Departamento de Patrimônio da Prefeitura sendo, assim, receberam as plaquetas com número do patrimônio”. E completa: “A Pasta ressalta que, neste momento, está sendo concluído o orçamento para definir os valores do projeto da cobertura onde esses parquinhos serão instalados e que, em seguida, o projeto segue para licitação”.

O argumento é o mesmo já externado pela vereadora em conversa com a reportagem do portal AgoraMT. Na entrevista, Kalynka criticou o que chamou de "prova de má gestão" a construção, reforma e inauguração de unidades de ensino sem o espaço adequado para a instalação dos parquinhos infantis. "O que a secretária [Mara Gleibe, da Semed] alegou, por meio do jurídico dela, foi que estava esperando fazer a cobertura e a base nas unidades de ensino para, então, instalar estes parquinhos. Mas fica a pergunta: como se faz uma reforma ou construção de uma unidade, inaugura e compra parquinhos sem sequer colocar no projeto esta cobertura para as crianças? As crianças realmente não têm que ficar no Sol, mas isso era algo que deveria já ter sido previsto desde o início da reforma ou construção da unidade. Se, de fato, for isso, já há uma prova de má gestão", completa.

A Educação comunica que já há um modelo sendo concluído na Creche do Residencial Magnólia para receber o circuito, cujos orçamentos estão sendo finalizados para seguirem para licitação das coberturas e instalações dos parques.

Valores

Sendo 50 parquinhos, cada equipamento saiu ao custo de R$ 95 mil cada um. Em análise no Portal da Transparência de Rondonópolis/MT, destaca o documento, verifica-se que houve ordem de pagamento para os referidos empenhos. O primeiro com ordem de pagamento em 26 de novembro de 2021 (número 2005001409) no valor de R$ 471.250,00; o segundo com ordem de pagamento nos dias 18 e 26 de novembro de 2021 (número 2005001324) no valor de R$ 2.356.250,00; o terceiro com ordem de pagamento no dia 27 de dezembro (número 2005001716) no valor de R$ 942.500,00 e o quarto com ordem de pagamento no dia 29 de dezembro (número 2005001980) no valor de mais R$942.500,00.