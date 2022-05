WF leva R$ 8 milhões a interior de MT: “Recursos tem que chegar na ponta”

“Não importa se nosso município é no extremo de Mato Grosso. Wellington Fagundes jamais deixou de enviar emendas e ajudar em nosso desenvolvimento”.

As palavras são do prefeito César Augusto Périgo (MDB) de Nova Bandeirantes, cidade distante há quase 1 mil km de Cuiabá. O sentimento dele foi compartilhado por outros gestores do Norte e Noroeste do estado, que receberam a visita do senador em eventos de entregas de maquinários, assinatura de convênio e liberação de obras em sete municípios.

O primeiro município visitado foi Alta Floresta, que estava em festa pelos 46 anos de emancipação política. No último ano, o senador encaminhou mais de R$ 8 milhões em emendas que contribuíram para o asfaltamento de diversas ruas da cidade e aquisição de máquinas para trabalho de melhorias nas estradas da área rural.

O prefeito Chico Gamba (PSDB), confirmou a presença de Wellington Fagundes em debates de Brasília que sempre defenderam os municípios e isso o torna um senador municipalista.

Na imprensa e aos presentes no evento de aniversário, na Avenida Da Riva, Chico explanou os trabalhos do senador.

“O Wellington é presente em Alta Floresta e sempre defendeu os municípios, sejam eles grandes ou pequenos, o que o torna muito participativo e um convicto municipalista. Sempre disposto a ajudar e está ajudando muito. Quem vive em Alta Floresta sabe que há mais de 30 anos ele nos ajuda em todas as áreas”, declarou o prefeito.

Há pouco mais de dois anos no cargo de prefeito, mas morador da cidade há muito tempo, o prefeito de Paranaíta, Osmar Mandacaru (Patriota), também confirmou o trabalho de Wellington em ajudar o governo a investir nos municípios que não são polos, mas precisam de investimentos para garantir a dignidade de seus moradores.

“Paranaíta, Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã e outros municípios agradecem demais o trabalho do senador e de toda bancada federal por nos ajudar. Paranaíta, por exemplo, temos trabalho do senador para nos ajudar a desenvolver e fazer o povo daqui ter asfalto na rua, saúde de qualidade, estrada boa e agora teremos pontes e pavimentação até Apiacás. Pro governador trazer isso pra nós é necessário apoio dos parlamentares, e Wellington é um dos que sempre lembrou de nós e sempre nos recebeu bem em Cuiabá ou Brasília”, lembrou o prefeito.