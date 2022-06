Programa de Estágio da Energisa está com 25 vagas abertas

A Energisa está com 25 vagas de estágio abertas para estudantes da capital. Uma parceria entre a concessionária de energia e o Instituto Evaldo Lode (IEL) Mato Grosso, o programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12. Interessados devem fazer a inscrição até domingo (19), pela internet – Inscreva-se aqui. https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa . .

Em nível superior as áreas buscadas são: administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia elétrica e estatística. Para o nível técnico são: ensino técnico em andamento em: eletrotécnica, eletroeletrônica ou eletromecânica.

A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. Vale destacar que o processo de seleção será totalmente online.

“O estágio permite ter o primeiro contato com o mercado de trabalho. Na Energisa, esses jovens terão a oportunidade de construir a carreira em uma empresa sólida e em constante crescimento, além da experiência de atuar em vários departamentos da empresa. Queremos ser a porta de entrada deles para o mercado de trabalho”, afirma a consultora de Recursos Humanos, Alina Braz.

“Fazer estágio aqui agregou muito no meu currículo. Eu consegui associar o conhecimento prático com o teórico do curso. Agora tenho uma visão bem mais ampla, pois sempre aprendo coisas novas”, declara a estagiária na Energisa em Mato Grosso, Vitória Tumelero.

Oportunidades

Em Cuiabá, as vagas de estágio são preenchidas em parceria com o IEL – referência na mediação de oportunidades, fazendo a ponte entre o estudante, a instituição de ensino e as empresas para encontrar a vaga certa.

Importante para o crescimento profissional de jovens talentos em início de carreira, o estágio é uma etapa fundamental para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Quando as empresas ofertam vagas de estágio, possibilitam que estudantes coloquem em prática conhecimento e técnicas adquiridos durante o ensino superior ou profissional.

“Em nosso programa de estágio, os estudantes encontram oportunidades para lapidarem os conhecimentos adquiridos e as empresas encontram talentos que fazem a diferença no cotidiano, contribuindo para o futuro do seu negócio”, explica a analista de carreiras do IEL Estágio, Ana Paula da Costa Marques.