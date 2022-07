Bolsonaro desiste de ir à Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul

Em visita ao Maranhão nesta quinta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não vai participar da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que será realizada em Assunção, no Paraguai, nos dias 20 e 21 de julho, ou seja, na semana que vem. “Falei que não vou mais. Na política, você pode voltar atrás em algumas coisas. Mas a minha decisão até o momento é de não ir ao Mercosul”, disse Bolsonaro.

O presidente afirma que houve apelo do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, para que ele repensasse a decisão. “Apesar do apelo do Marito [Mario Abdo Benítez]. Temos muito em comum, pretendemos criar tilápia no lago de Itaipu para aumentar em 40% o nosso pescado, e estamos buscando maneiras de zerar impostos.”

Diplomatas com quem o blog conversou davam como certa a participação de Bolsonaro na Cúpula do Mercosul. Será o primeiro encontro presencial após a pandemia. Os motivos da desistência do presidente de ir à Cúpula ainda não foram revelados. Mas especula-se nos bastidores que podem ser as divergências ideológicas com vários governos da região e o foco na disputa pela reeleição. De toda forma, Bolsonaro usou a palavra, “no momento”, para justificar a desistência, o que revela que ainda existem negociações em andamento.