Depois de defender Lula, pré-candidata do PSB volta atrás e prega “neutralidade”

Mudou de novo. A pré-candidata do PSB ao Senado, Natasha Slhessarenko (PSB), voltou a pregar “neutralidade” nestas eleições. A declaração foi dada em entrevista à imprensa cuiabana, dias após a guinada à esquerda, pró palanque lulista.

No início do mês, Natasha deu a seguinte declaração: “Eu sou do PSB, cujo o vice do Lula é do PSB, por isso é muito mais natural que a gente esteja junto”. Na chapa de Lula, o PSB tem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckimin como vice na corrida ao Planalto.

A pré-candidata em Mato Grosso, porém, ainda flerta pelo apoio do atual governador Mauro Mendes (UB), de olho nos votos bolsonaristas. O posicionamento “lá” e “cá” não tem sido bem aceito. Agora, por fim, afirmou que irá correr por ela mesma.

Natasha deverá mesmo é compor com os oposicionistas. Está ficando para trás na corrida, como já noticiou a coluna.