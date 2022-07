Em três meses, organização criminosa deu prejuízo de mais de R$23 milhões com adulteração de cargas

Somente em três meses, a organização criminosa desarticulada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Civil em Rondonópolis movimentou mais de R$ 23 milhões, o que equivale a cerca de 9 mil toneladas de grãos. O valor expressivo chama a atenção e explica a quantidade de carros de luxo e objetos de alto valor apreendidos. 13 pessoas foram presas somente hoje.

Foram cinco caminhonetes, uma SW4, uma Ranger Rover, um Camaro, dois tratores pá carregadeira, duas carretas e até um barco de pesca, além de 70 objetos de ouro.

De acordo com o delegado da Derf, Santiago Sanches, as investigações começaram em março de 2021 e mostraram como a organização estava bem estruturada. O trabalho de desvio envolvia empresários, atravessadores e motoristas.

Ainda segundo ele, de cada carregamento, eles tiravam cerca de 10 toneladas de produto e trocavam por areia.

De acordo com o delegado da Gerencia de Combate ao Crime Organizado, Gustavo Belão, diversas unidades deram apoio à operação que teve como foco descapitalizar as organizações criminosas. “A Policia Civil vem com uma nova roupagem, temos que exterminar o braço financeiros das organizações e hoje conseguimos fazer isso”, afirmou.

Ao todo, 112 policiais participaram da operação.