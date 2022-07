Neto usa casa da avó para guardar munições e idosa acaba presa

Uma idosa de 77 anos acabou sendo conduzida até a Delegacia de Polícia após a Polícia Militar (PM) encontrar 5 munições de calibre 9mm escondidas embaixo do colchão da mulher, no bairro Mathias Neves, na noite desta quarta-feira (13), em Rondonópolis (MT). Ela disse que o material ilícito pertence ao neto de 35 anos que faz o uso de tornozeleira eletrônica e que não estava na residência no momento da abordagem.

Um jovem de 26 anos, que possivelmente é comparsa do neto da idosa foi preso no casa pelo crime de uso ilícito de drogas e porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

A PM apreendeu 1 porção de maconha, dinheiro, 5 munições, celulares, 1 espingarda e outros materiais.

A guarnição recebeu a denúncia informando que o neto da idosa havia chegado na casa da avó, onde ele também reside, carregando um objeto aparentando ser uma espingarda.

Diante da informação, a equipe policial foi até o local e durante revista e abordagem, a PM encontrou a espingarda calibre .12 enrolada em uma toalha, em cima do sofá da casa.

A idosa informou que a arma é do neto dela que não estava no local, mas que ele havia dado ordem para que ela entregasse a arma para o suspeito de 26 anos.

A PM ainda encontrou embaixo do colchão da idosa as munições. Ela também disse que o material é de propriedade do neto dela.

Diante dos fatos, o jovem de 26 anos e a idosa foram encaminhados para 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

Até o fechamento deste BO, o neto da idosa não havia sido localizado.