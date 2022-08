Aprosoja abre 400 vagas gratuitas para ‘II Simpósio Técnico’

Estão abertas as inscrições para o II Simpósio Técnico Aprosoja, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de setembro, com o tema: Fertilizantes e Manejo de Solo.

O evento é promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e tem como público alvo, engenheiros Agrônomos, Agrícolas, professores, estudantes de ciências agrárias, técnicos agrícolas e produtores. Ao todo serão disponibilizadas 400 vagas e a inscrição é gratuita.

De acordo com a gerente de Defesa Agrícola da Aprosoja-MT, Jerusa Rech, o tema do Simpósio deste ano: Fertilizantes e Manejo de Solo foi escolhido devido a importância dos insumos na produção agrícola. “Por conta da conjunta mundial dos altos preços dos insumos, o produtor rural precisa buscar maneiras eficientes e de baixo custo para atender o plantio. E é isso que vamos debater no II Simpósio Aprosoja”, afirmou Jerusa.

Durante o II Simpósio, será realizado ciclo de palestras e a apresentação dos resultados do Centro Tecnológico Parecis da Aprosoja-MT (CTECNO), em Campo Novo do Parecis. “Vamos mostrar também as experiências do nosso Ctecno que é voltado ao manejo de solos arenosos”, declarou a gerente de Defesa Agrícola, Jerusa Rech.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.