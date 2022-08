Bandidos encapuzados abordam veículo e dupla é executada com mais de 50 tiros

Dois jovens foram executados dentro de um carro no início da madrugada desta sexta-feira (5), no cruzamento da Rua 20 com a Rua 19, na região do Jardim Planalto, em Tangará da Serra (MT). Uma 3ª pessoa que também estava dentro do carro conseguiu se esconder no veículo e não foi atingida. Conforme informações, mais de 50 disparos de arma de fogo foram feitos pelos suspeitos.

O homem que estava no carro disse que ele e o colega que estavam de passageiros haviam saído de Cuiabá para trabalhar em Tangará. O motorista do carro tinha ido buscar a dupla na rodoviária.

Ao chegar na residência, o trio foi rendido por cerca de 8 homens encapuzados, onde mais de 50 disparos de arma de fogo foram feitos em direção dos rapazes.

O motorista e um dos homens foram atingidos e morreram ainda no local. Já o 3° homem que estava no carro conseguiu se esconder no veículo e não foi atingido.

A equipe do SAMU esteve no local e constatou as mortes. Equipes da Polícia Militar e Politec também compareceram na ocorrência.

O caso é investigado pela Polícia Civil.