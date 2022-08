Dupla é presa com porções de cocaína, pasta base e dinheiro no Jardim Participação

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (14), no bairro Jardim Participação, em Rondonópolis, por tráfico de drogas. Uma denúncia anônima levou os policiais até o suspeitos, que praticavam o crime em frente a uma residência.

Segundo as informações que constam no Boletim de Ocorrência, em posse das características do suspeitos repassadas pelo denunciante, a guarnição localizou a dupla e realizou a abordagem. No bolso da jaqueta do primeiro suspeito foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. No bolso da bermuda do segundo, porções de pasta base, ácido bórico e uma balança de precisão.

Diante da materialidade, os dois homens foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia. Ainda conforme o B.O. registrado, ambos já possuem passagem pelo mesmo crime.