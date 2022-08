Homem que se apresentava como professor de futebol para abusar de crianças é condenado

Um homem acusado de abusar de quatro crianças com menos de 12 anos foi condenado, nesta quinta-feira (11), a 72 anos de prisão em regime fechado. O caso ocorreu no interior de São Paulo, e na capital, em junho do ano passado.

De acordo com o MP-SP, o homem, de 54 anos, organizava escolinhas e treinos de futebol para atrair crianças e adolescentes.

Mesmo sem formação profissional, ele se aproximava dos meninos, ganhava a confiança deles e exercia influência sobre as crianças com promessas de futuro no mundo do futebol. Assim, o homem passou a praticar abusos sexuais contra os garotos.

O acusado atraía crianças e adolescentes para lhes ensinar o esporte, sempre com promessas de profissionalizar os alunos.

Ele chegou a frequentar a casa dos pais dos meninos e dar presentes às crianças. O falso professor de futebol se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com as vítimas, na quadra onde os treinos eram realizados ou em sua própria casa, para cometer os abusos.

O homem foi preso no dia 16 de junho de 2021. Porém, estava foragido desde o dia 28 de abril de 2021.