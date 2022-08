Inep publica edital do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou na última segunda-feira (22), o edital do Enem PPL 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) ou sob medida socioeducativa. As inscrições deverão ser realizadas de 10 a 21 de outubro, o processo deve ser feito pelo responsável pedagógico, no sistema PPL. As provas estão marcadas para ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

No momento da inscrição, o profissional responsável deve informar se o candidato necessita de atendimento especializado ou tratamento por nome social e deve anexar a documentação comprobatória no sistema do exame.

Participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia. Gestantes, lactantes, idosos e/ou pessoas com outra condição específica podem solicitar o atendimento especializado.