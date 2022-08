Prefeitos do MDB declaram apoio a Wellington

A maioria dos prefeitos do MDB decidiu apoiar a reeleição do senador Wellington Fagundes (PL). A dobradinha com o governador Mauro Mendes (União Brasil) por mais quatro anos no comando do Palácio Paiaguás também encontra eco junto aos prefeitos emedebistas.

A afirmação é do prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin. Segundo ele, apesar do MDB ter definido pela independência dos correligionários, ele e a maioria dos prefeitos decidiram não mexer “no time que já está ganhando e fazendo o melhor pelo Estado”.

“Cerca de 80% dos prefeitos do MDB que estão juntos nesta campanha, ao lado do presidente Bolsonaro, do governador Mauro Mendes e do senador Wellington. O MDB e o PL estão caminhando juntos. A convenção do MDB liberou os prefeitos e os correligionários para escolherem qual caminho seguir pelo Senado. Mas a maioria já confirmou e vai estar ao lado de Wellington Fagundes. Cerca de 20 prefeitos já estão juntos com Wellington”, Bortolin.

O prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat também é um apoiadores da reeleição de Wellington.

“É um senador que tem serviços prestados a Várzea Grande e a Mato Grosso e veja que através das emendas e esforços do senador Wellington Fagundes conseguimos ampliar nossa malha asfáltica levando pavimento para diversos bairros e retomar as obras do Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT e também da Universidade Federal de Mato Grosso”, disse Kalil.

“Mas considero como mais importante são os recursos que estão ajudando na solução do problema crônico do desabastecimento de água em Várzea Grande que será solucionado até 2024 com as obras que estão em execução e com aquelas que ainda serão realizadas”.

Kalil afirmou que a boa relação dele com os membros da bancada federal, estadual e com o governador Mauro Mendes, coloca a gestão de Várzea Grande em destaque e como resolutiva visando uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

Entre os prefeitos do MDB que já declararam apoio publicamente a Wellington Fagundes estão Dr. Mariano (Água Boa), Adair José Alves de Moura (Alto Paraguai), Osmar Froner (Chapada dos Guimarães), Parassu de Souza Freitas (Luciara), Vanderlei de Abreu (Porto dos Gaúchos), José Guedes de Souza (Rondolândia), André (Vila Bela da Santíssima Trindade).