Sindicato e Prefeitura tentam diálogo, mas entidade mantém convocação de servidores e chance de greve

No auditório da Prefeitura, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) e servidores se reuniram, nesta quarta-feira (10), com o secretário municipal de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, em uma última tentativa de diálogo ante a pressão da entidade sindical contrária às reformulações nas Pastas do Governo propostas pelo Poder Executivo, parte delas já encaminhada e aprovada na Câmara. Mesmo com o encontro, foi mantida a convocação dos profissionais para uma assembleia extraordinária que pode resultar na greve das categorias. O local do encontro: em frente à casa do prefeito José Carlos do Pátio (PSB).

Enquanto parte dos servidores e Sispmur participavam da reunião, outra se mantinha acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores.

O motivo: a cada semana ao menos um projeto de reformulação chega do Executivo à Casa de Leis.

Na semana passada, a reportagem do portal AGORA MT acompanhou a mobilização. Depois do projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que prevê a reestruturação nos cargos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o número 037/2022, outra proposta semelhante chegou à Câmara, desta vez, porém, voltado a mudanças em outra Pasta: a da Saúde. O projeto de Lei número 053/2022 foi alvo de críticas por parte do Sispmur, que encaminhou aos 21 parlamentares uma nota técnica contra o conteúdo.

O documento foi assinado pela presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, que também participou da reunião, no auditório da Prefeitura. A líder da entidade voltou a defender reformulação mais “enxuta” nas Pastas do Governo, a não extinção de cargos e a contratação mediante concurso público.

“PONTO DE DECISÃO”

Em resposta às reivindicações dos servidores reunidos, o secretário municipal se comprometeu a encaminhar a nova proposta ao prefeito, que, mais uma vez, não participou da reunião. Somente após a decisão do prefeito, argumentou, é que poderá responder aos servidores os principais pontos levantados na reunião, em especial o quantitativo de cargos e a extinção de funções prevista nas reformulações.

O próximo passo, adiantou Becker, será a elaboração de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores públicos municipais. “O ponto de decisão é do prefeito”, disse.

CONVOCAÇÃO

A reportagem teve acesso à convocação dos servidores emitida pelo Sispmur nesta tarde. A Assembleia Extraordinária está prevista para ocorrer em frente à casa do prefeito, a partir das 8h.

Em pauta, afirma: “Paralisação pela dignidade do Servidor Público Municipal; Deflagração de Greve dos Servidores do Município e Ser recebido pelo senhor Prefeito Municipal José Carlos do Pátio”.