Casal de namorados sofre graves ferimentos após se envolver em acidente no bairro Sagrada Família

Um casal de namorados que estava em uma motocicleta Titan ficou ferido na manhã desta segunda-feira (12), após se envolver em um acidente com um veículo Pálio, no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista do carro, ele seguia pela avenida Magnólia Angélica de Araújo e ao entrar na avenida Valter Farias Ribeiro, o motociclista que estava com a namorada na garupa, tentou fazer uma ultrapassagem e não foi possível evitar a colisão frontal.

O pai da jovem esteve no local e informou que a filha e genro tem 19 anos. Eles tiveram vários ferimentos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e socorreram as vítimas.

O motociclista teve uma fratura no pé, um corte profundo na cabeça e precisou intubado, já a jovem que estava na garupa teve fratura na perna direita e várias escoriações. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional.

O motorista não se feriu e permaneceu no local.