Naufrágio deixa pelo menos 24 mortos e varias pessoas desaparecidas

Pelo menos 24 pessoas morreram, e várias estão desaparecidas, depois que uma embarcação com peregrinos hindus naufragou em um rio de Bangladesh — anunciou a polícia.

“Bombeiros e mergulhadores estão procurando mais corpos”, disse o policial local Shafiqul Islam à AFP, acrescentando que, até o momento, foram confirmadas 24 mortes, mulheres e crianças em sua maioria.

Quase 50 peregrinos hindus estavam no barco, segundo a polícia.

Os peregrinos estavam a caminho de um templo centenário, quando a embarcação virou de repente e afundou no meio do rio Karotoa, perto da cidade de Boda, no norte de Bangladesh.

25 pessoas continuam desaparecidas

Um policial disse que até 25 pessoas continuam desaparecidas. A imprensa local informou, por sua vez, que pelo menos dez pessoas foram resgatadas e levadas para o hospital.

Imagens gravadas com um celular e transmitidas pelo Canal 24 de televisão mostraram como a embarcação, lotada, virou repentinamente, jogando os passageiros no rio de cor marrom.

Dezenas de pessoas que observavam da margem, a cerca de 20 metros de distância, começaram a gritar.

O tempo estava bom no momento da tragédia