Polícia prende um dos envolvidos na morte de reeducando na avenida dos Estudantes

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis cumpriram, na manhã desta quarta-feira (21), um mandado de prisão preventiva contra um dos autores de um homicídio ocorrido na cidade em julho deste ano.

O investigado, de 45 anos, participou do crime ocorrido em 29 de julho, em frente à Universidade Federal de Rondonópolis, que vitimou o reeducando Admar Pereira de Arruda, de 41 anos.

A vítima trabalhava na limpeza de canteiros da cidade, junto com uma equipe da empresa municipal Coder, quando dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram vários disparos com arma de fogo, atingindo Admar na cabeça, tórax e abdômen.

As investigações foram iniciadas imediatamente e a equipe da DHPP apurou que, além dos dois suspeitos que estavam na motocicleta, outros dois veículos deram apoio na execução do crime.

Em continuidade às investigações, em 08 de setembro, a equipe da delegacia especializada cumpriu três mandados de busca e apreensão domiciliar, apreendendo dois veículos, um VW Santana prata e um VW Gol azul, utilizados na ação criminosa. Nas residências dos alvos das buscas, também foram localizadas roupas utilizadas pelos investigados na data do crime.

Com base nos elementos apurados, a DHPP representou pela prisão preventiva de dois dos envolvidos no homicídio, um deles, preso nesta quarta-feira, proprietário do Gol azul e identificado como participante do crime.

A equipe da delegacia segue à procura do investigado Júlio César Aureliano Cavalcante, de 24 anos, identificado como o autor dos disparos contra a vítima. Júlio César está com a prisão preventiva decretada e é considerado foragido.

Informações, que possam levar ao paradeiro do foragido, podem ser enviadas aos números da DHPP (66) 99994-5623 / (66) 99911-3598 ou pelo 197, cujo sigilo é garantido.