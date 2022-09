Rondonópolis lidera geração de empregos no interior de MT

Rondonópolis mantém os resultados positivos na geração de empregos e em agosto abre mais 785 vagas de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal e colocam Rondonópolis como o Município que mais abriu novas vagas de emprego do interior de Mato Grosso em agosto. A cidade também é a primeira do interior do Estado em geração de empregos entre janeiro e agosto deste ano, com a criação de 4.955 vagas de emprego no período.

Em agosto, as admissões somaram 4.585 enquanto que as demissões chegaram a 3.800, gerando um saldo positivo de 785 vagas abertas. A maior parte delas foi criada no setor de serviços, que abriu no mês, 400 novos postos de trabalho, aumento de 1,39% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Ainda no mês de agosto, a construção civil se destaca, criando 243 novas vagas de emprego, com crescimento de 4,23% com relação a 2021. Do mesmo modo, o comércio mantém saldo positivo em agosto e abre mais 92 vagas, aumento de 0,46%.

Demais setores, como a indústria e agropecuária também têm saldo positivo em agosto, com a criação de 43 e 7 novas vagas de emprego com carteira assinada em agosto, respectivamente. A indústria aumentou 0,45% a quantidade de novas vagas de trabalho criadas com relação a agosto do ano passado e a agropecuária, 0,24%.

Os números do Caged mostram ainda que Rondonópolis já criou 4.955 vagas de trabalho com carteira assinada em 2022. Entre janeiro e agosto, comente o setor de serviços abriu 2.840 novas vagas, crescimento de 10,79% em relação ao ano anterior.

Com papel fundamental na geração de empregos, a construção civil foi a responsável pela abertura de 1.173 vagas de trabalho no período. O setor foi o que mais se expandiu na geração de empregos em 2022, com aumento de 24,39% em comparação com o ano passado.

O comércio possibilitou a abertura de 708 vagas de emprego entre janeiro e agosto, aumento de 3,69%. A indústria foi responsável pela criação de 146 novas vagas e a agropecuária por 88, crescimento de 1,56% e 3,10% respectivamente na comparação entre 2022 e 2021.

Em 2022, com 4.955 novas vagas de trabalho abertas, Rondonópolis se consolida como a segunda cidade que mais gera empregos em Mato Grosso, e a primeira entre os municípios do interior do Estado. Somente a capital, Cuiabá, que criou no período, 12.113 vagas de emprego, fica a frente de Rondonópolis entre os 141 municípios do Estado.