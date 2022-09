Tite convoca Pedro e Everton Ribeiro do Flamengo para últimos amistosos antes da Copa

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (9), a lista da última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A grande novidade é o nome de Pedro, atacante que vive grande fase no Flamengo e recebeu uma oportunidade nos amistosos ainda no mês de setembro.

O Brasil, vale lembrar, entra em campo duas vezes nessa Data Fifa. Primeiro, enfrenta Gana no dia 23, em Le Havre, no Stade Océane. Quatro dias depois, em Paris, o Parque dos Príncipes recebe o confronto contra a Tunísia. Os dois jogos serão disputados às 20h30 (horário local), 15h30 (horário de Brasília).

Além do atacante do Flamengo, outras grandes surpresas são os zagueiros Bremer, da Juventus e Ibañez, da Roma, além de Everton Ribeiro e Roberto Firmino, que voltam a ser convocados após um longo tempo fora.

Entre as ausências, as mais sentidas são as do experiente lateral Dani Alves, do Pumas, Philippe Coutinho, do Aston Villa e também Gabriel Jesus, que vive boa fase no Arsenal.

Confira a lista completa:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Eder Militão (Real Madrid)

Ibañez (Roma)

Bremer (Juventus)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Vini Jr. (Real Madrid)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Raphinha (Barcelona)

Antony (Manchester United)

Roberto Firmino (Liverpool)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)