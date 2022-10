9 dicas inteligentes para encontrar o parceiro ideal

Escolher a pessoa ideal para compartilhar os momentos mais importantes da vida pode ser uma tarefa não tão simples quanto imaginávamos. Isso porque, por mais que a gente ame uma pessoa, o amor por si só não é o suficiente para manter um bom relacionamento ao longo dos anos – é importante ter outras compatibilidades.

Com isso em mente, compartilho, abaixo, algumas dicas de como escolher o parceiro de vida ideal. Confira:

Aparência não é tudo

É claro que todo mundo quer se relacionar com alguém que seja muito bonito, mas isso pode não ser tudo. É muito importante se sentir atraído por seu companheiro, por mais que outras pessoas possam não compartilhar do mesmo pensamento.

Não faça sua escolha simplesmente pela aparência. Quando você estiver procurando por qualidades em um parceiro, olhe para o quadro geral – a personalidade, a compatibilidade, a inteligência, as semelhanças, diferenças e ideologias. Afinal, qual é o sentido de ter um companheiro lindo se ele vive te humilhando? Faça uma escolha prudente!

Observe sua natureza básica

A natureza básica de uma pessoa nunca muda. Se ele é calmo, nervoso, dominador, indiferente, apaixonado, gentil, confiante ou não, é provável que ele seja sempre assim. Preste atenção aos detalhes durante suas conversas. Veja se ele te pergunta sobre sua opinião, como ele se comporta com os funcionários do restaurante, veja como ele come e fala. Afinal, você terá que conviver com esses hábitos por um longo tempo.

Encontre uma conexão

Se conectar de verdade com a pessoa com quem você deseja passar a vida é extremamente importante. Seja por meio da comida, da música, de viagens, notícias ou sonhos para o futuro, algo fará com que vocês se conectem. Um relacionamento saudável é aquele em que ambos os parceiros não têm medo de expressar suas opiniões.

Pese suas semelhanças e diferenças

Costumamos ouvir que “os opostos se atraem”, mas, quando você escolhe um parceiro de vida, é importante se certificar de que essas diferenças não sejam tão grandes a ponto de você parar de se conectar com a pessoa mais tarde na vida. Por outro lado, se você for muito parecido, isso também pode significar problemas para o relacionamento. Um casamento deve ser como fogo e gelo – se um se inflamar, o outro deve apagá-lo. Nesse caso, o equilíbrio é muito importante.

O respeito é primordial

Se um relacionamento não tem respeito, ele não é bom pra você. Você vai acabar se sentindo sufocado e com a autoestima afetada. Ter respeito por você, sua família, suas escolhas, suas ideologias, suas prioridades são aspectos importantes para sobreviver a um casamento. Nunca faça a escolha de estar com alguém que te despreza, porque essa não é uma das boas qualidades de um parceiro de vida.

Não tenha pressa

Decisões precipitadas tendem a dar errado. Não tenha pressa para tomar uma decisão tão importante quanto o casamento. Afinal, essa é uma decisão que muda toda a vida. Evite dizer “sim” até ter certeza de que ele é a pessoa certa para você!