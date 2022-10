Em Poxoréu, criança de 2 anos morre eletrocutada ao encostar em cerca elétrica

Uma criança de apenas dois anos morreu eletrocutada na manhã desta segunda-feira (17) após encostar em uma cerca energizada em Poxoréu – MT. Ele brincava junto com o irmão no momento do acidente.

Segundo informações repassadas à polícia, as crianças estavam brincando próximo a um muro e, por acidente, um acabou encostando na cerca.

O Samu foi acionado, socorreu o menino, mas ele não resistiu.

O local em que eles estavam fica perto de um abrigo de cães. O dono construiu a cerca para impedir a fuga dos animais.

O Corpo da vítima foi levado para perícia e o caso é investigado pela Polícia Civil.