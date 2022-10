Exportações de soja em Mato Grosso devem aumentar em mais de 5%

A expectativa de alta no consumo mundial de soja, somada à estimativa de incremento na produção da oleaginosa em Mato Grosso, devem impulsionar as exportações do grão colhido no estado em 5,77% nesta safra 2022/23. É o que prevê o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), que divulgou um novo relatório de oferta e demanda.

As projeções de oferta e demanda para a soja mato-grossense, conforme o Imea, apontam que devem ser enviadas ao exterior 25,89 milhões de toneladas.

Em termos de cenário nacional, o consumo interestadual segue com perspectiva de 5 milhões de toneladas, como projetado anteriormente, um incremento de 0,81% em relação à safra 2021/22.

Semeadura da soja adiantada auxilia na oferta

Com a semeadura andando dentro das expectativas, atingindo mais de 41% dos 11,8 milhões de hectares previstos, a produtividade para a temporada 2022/23 foi ampliada e a produção apresentou aumento de 0,64% em comparação ao relatório anterior.

“Desse modo, a oferta de soja no estado apresentou alta de 0,83% ante a previsão anterior e 3,82% em relação à safra passada, estimado em 42,85 milhões de toneladas”, diz o Imea.

Chuvas abaixo das médias históricas são previstas

De acordo com o instituto, os modelos climáticos do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) continuam apontando chuvas abaixo das médias históricas até o mês de março de 2023 na região sul do Brasil.

“O que traz incertezas quanto a produção aguardada da região e que se confirmado, pode manter a produção interestadual elevada pela soja mato-grossense”.

Consumo interno de soja apresenta crescimento

No que diz respeito ao consumo interno em Mato Grosso, com a perspectiva de ampliação nas usinas, o processamento no estado permanece estimado em 11,2 milhões de toneladas, incremento de 4,04% no comparativo anual, aponta o relatório.

“Por fim, com a ampla produção, os estoques finais apresentaram aumento ante ao relatório passado, projetado em 0,76 milhões de toneladas”, destaca o Imea para o ciclo 2022/23.

Oferta da safra 2021/22 consolidada em Mato Grosso

O relatório de oferta e demanda do Imea aponta ainda quanto a safra 2021/22 que a oferta da mesma está consolidada em 41,27 milhões de toneladas, pautada pelo acréscimo de 9,66% na área destinada ao cultivo de soja no estado.

“Em relação à demanda, com o escoamento da soja apresentando ritmo maior que o observado no mesmo período do ano passado, a exportação avançou 0,52% em relação ao relatório anterior, ficando estimada em 24,48 milhões de toneladas”.

O consumo interno em Mato Grosso foi reduzido em 2,14% nesta estimativa, previsão de 10,77 milhões de toneladas, reflexo da queda da margem bruta de esmagamento no estado, o que está desmotivando as indústrias. Já para o mercado interestadual, o incremento foi de apenas 0,40% ante ao relatório anterior, projetado em 4,96 milhões de toneladas.