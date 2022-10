Médica rondonopolitana morre após colisão entre carro e caminhão

Uma jovem rondonopolitana identificada como Karen Padilha de 26 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão tanque, perto da Ponte Alta do Gama, na DF-290, em Brasília.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos seguiam em sentidos opostos e, no momento da colisão, chovia muito na região. Ainda conforme informações, o carro em que Karen estava bateu de frente com o caminhão. Ela ficou presa às ferragens e morreu no local.

Karen morava na capital federal, onde se formou em medicina, no ano da pandemia, e estava trabalhando em Brasília como médica. Ela também era cantora e fez parte do grupo ‘Os Primos’, um dos mais conhecidos corais de mato grosso.

O corpo está sendo transferido de Brasília para Rondonópolis e deve chegar à cidade no começo da manhã de hoje.

NOTA PREFEITURA NOVA GAMA

Em nota a Prefeitura de Novo Gama comunicou o falecimento.

“É com pesar que comunicamos o falecimento de Karen Padilha, médica que atendia em nosso município. Lamentamos o ocorrido e desejamos forças à família e amigos”, diz a publicação.