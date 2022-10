Prefeito lança obra de rotatória no entroncamento das Avenidas Júlio Campos e W-6

O prefeito em exercício Aylon Arruda lançou na manhã desta sexta-feira (14) as obras de construção de uma rotatória no entroncamento das Avenidas Júlio Campos e W-6, no bairro Sagrada Família, mais precisamente em frente a Eletronorte.

O local que possui um forte tráfego de veículos carecia de uma rotatória para ordenar o fluxo e os acessos a bairros, como o acesso pela Avenida W-6, à Avenida dos Estudantes e desta, ao Parque São Jorge entre outros logradouros.

Nesse local, costumeiramente inúmeros acidentes são registrados, incluindo alguns casos de morte. Então, conforme os secretários de: infraestrutura Vinícius Amoroso, e de Trânsito; Lindomar Alves, a rotatória vai ordenar e disciplinar o tráfego no local, reduzindo e evitando os registros de acidentes.

O prefeito em exercício Aylon Arruda, falou sobre a importância da obra, e explicou que durante a sua estada como prefeito, está dando sequência aos projetos já estruturados pela gestão municipal, e dando a sua contribuindo à administração.

“A prefeitura já possui projetos de melhoria da mobilidade urbana e do trânsito da cidade, que, inclusive, já começou com a construção de faixas elevadas em frente as escolas e pontos específicos da cidade, o que deve dar muita segurança aos usuários, alunos e pedestres. Estamos construindo também rotatórias como esta que vai ordenar e disciplinar o trânsito no local, reduzindo o número de acidentes, e possibilitar mais segurança aos usuários destas vias aqui localizadas como Avenida Júlio Campos e W-6”, explicou Aylon Arruda.

Conforme o secretário de infraestrutura Vinícius Amoroso, a obra que será tocada pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – Coder, vai custar aos cofres públicos R$ 178.910,78.

Segundo o presidente da Coder Argemiro Ferreira, os trabalhos dever ser iniciados já na próxima quarta-feira (19) e terá 15 dias a partir daí, para ser concluída.