O terror é um gênero bastante ativo no mercado do cinema e com uma gama de títulos que ficam sempre na zona de conforto. Apesar disso, alguns diretores foram capazes de explorar as possibilidades, criando a sensação de medo de uma forma pouco feita anteriormente.

Pensando nisso, compartilhamos com vocês 7 filmes de terror para maratonar no fim de semana. Confira!

Não! Não olhe!

Os cuidadores de um rancho de cavalos na Califórnia encontram uma força misteriosa que afeta o comportamento humano e animal. E sua vida pacata está prestes a mudar.

It: A Coisa

Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos.

Ela Morre Amanhã

A vida aparentemente perfeita de Amy começa a desmoronar depois que ela acorda com a certeza de que irá morrer no dia seguinte. Seus delírios acabam contagiando todos ao seu redor em uma paranoia coletiva.

Rogai por Nós

Uma jornalista investiga uma jovem com deficiência auditiva que foi visitada pela Virgem Maria e, repentinamente, passa a ouvir, falar e curar os enfermos.

Invocação do Mal

Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren trabalham para ajudar a família aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda.

Corra!

Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador.

Midsommar: O mal não espera a noite

Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã.