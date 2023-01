Após invasões em Brasília, manifestantes bloqueiam trechos da BR-163 em Mato Grosso

Atualizada às 19H40

As recentes invasões no Planalto, Congresso Nacional e Supremo tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), na tarde deste domingo (8), impulsionaram atos de bloqueios de rodovias federais, em Mato Grosso. Foram interditados três trechos na BR-163, em Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum (no momento, liberada).

Os bloqueios foram confirmados pela Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia. Confira abaixo a última atualização (às 19H26) divulgada pela empresa:

Nova Mutum – km 593 da BR-163 sentidos sul e norte

Liberado

Lucas do Rio Verde – km 686 da BR-163 sentidos sul e norte

Bloqueio às 17h47

Liberado

Lucas do Rio Verde – km 689 da BR-163 sentidos sul e norte

Bloqueado

Sinop – km 819 da BR-163 sentidos sul e norte

Bloqueado

A Concessionária Rota do Oeste segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária.

A companhia afirma que segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária.

Governo do Estado comunicou que as Forças de Segurança estão trabalhando para desobstruir as vias.

A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso informa que: