Com terceiro mês de alta, Brasil concede quase 80 mil vistos a turistas estrangeiros

O Brasil registrou, em novembro de 2022, alta pelo terceiro mês consecutivo no número de vistos concedidos a turistas estrangeiros. Seja para visita, acolhida humanitária, estudo, trabalho, entre outros, foram emitidos 9.599 vistos, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores divulgados pela Polícia Federal em seu relatório Obmigra. No total, de janeiro a novembro, foram emitidos 78.795 documentos de autorização para entrar no país.

O número computado em novembro de 2022 é 71% superior em relação ao mesmo mês de 2021 e 7,4% comparado a outubro de 2022. Os principais postos consulares que emitiram vistos neste mês estavam localizados em Angola (1.510), Estados Unidos (852), China (577) e Índia (564). Já o ranking de novembro por nacionalidade registrou: Angola (1.450), Índia (993), China (986) e Estados Unidos (414).

Os principais tipos de vistos emitidos foram para fins de turismo (5.829), seguidos pelos de trabalho (1.808) e reunião familiar (596).

O mês de agosto foi, até o momento, o recordista de emissão de vistos para viajantes estrangeiros ao Brasil em 2022: 9.856. Setembro registrou 8.889, enquanto em outubro foram concedidos 8.940 documentos de autorização para entrar no país.

Atualmente, o Brasil exige visto de 101 países e não exige de outros 101. Assim como os países do Mercosul, desde 2019 também foi extinta a exigência desse documento para turistas da Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos, medida defendida historicamente pelo setor de viagens como forma de reforçar as chegadas internacionais ao país.

Os Estados Unidos aparecem no ranking de emissão de vistos porque a dispensa ocorreu apenas em casos de visitas de 90 dias. Qualquer outro tipo de viagem (diplomática, serviço, intercâmbio, entre outros), exige-se o documento.