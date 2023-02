Cantor Péricles é vítima de assalto e tem carro roubado

O cantor Péricles, um dos mais conhecidos do samba e pagode brasileiro, teve seu carro roubado enquanto saía da casa da mãe, na Vila Camilopolis, em Santo André, no ABC paulista, por volta das 20h30 desta quinta-feira (16).

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o cantor está saindo, acompanhado de sua mulher e filha, e é rendido pelo criminoso.

O suspeito aparece com blusa e touca e chega a revistar o artista antes de entrar no carro, modelo Land Hover Discovery 2022, que pode custar mais de R$ 600 mil.

O homem dá a volta e entra no veículo, enquanto Péricles fecha a porta e mantém as mãos para o alto. O suspeito ainda tem dificuldade de ligar o carro, e o cantor o ajuda a entender o funcionamento do veículo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas foram rendidas por pelo menos dois bandidos. Um deles estava armado e, com muita violência, exigia o carro e os pertences do artista.

Ainda de acordo com o B.O., os criminosos chegaram em um Fiat Uno branco, que também aparece nas imagens, do qual um dos suspeitos dava cobertura.

Outra câmera registrou a chegada dos bandidos:

Além do veículo, os criminosos levaram cartões de banco e de planos de saúde. Até o momento, o carro não foi localizado.

O boletim de ocorrência foi registrado no 2° Distrito Policial de Santo André, que não quis passar informações sobre o caso.