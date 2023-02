Fórum de Rondonópolis está com inscrições abertas para vagas de estágio

O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Rondonópolis, informa que o Fórum de Justiça do município está com inscrições abertas para vagas de estágio com contratação imediata para o ensino superior.

As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 24/02 apenas pela internet no site www.ciee.org.br e seguir as seguintes etapas:

Selecionar na lista o logotipo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Clicar em ver.

E escolher a opção INSCREVA-SE.

Em Rondonópolis estão disponíveis 34 vagas de início imediato, há vagas também para vários outros municípios e os detalhes necessários estão no Edital.

Quem pode se inscrever

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva, que os cursos sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação, e que a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico do curso.

Para quem estiver cursando Direito as vagas são para contratação imediata e estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Técnico em Análise de Sistemas, Técnico de Informação (área de tecnologia) são abrangentes e são vagas para cadastro de reserva.

A carga horária é de 30h semanais, o valor do Bolsa Auxílio para o Ensino Médio é de R$ 884,02 e para o Ensino Superior é de R$ 1105,01 e ainda conta com o Auxílio Transporte de R$ 217,80 por mês.