Tudo nessa vida é feita de escolhas, e a construímos a partir das decisões que tomamos todos os dias. Decidimos se levantamos ou permanecemos dormindo um pouco mais, escolhemos se ligamos para um cliente ou não, se começamos um projeto hoje ou deixamos pra depois. Decidimos com sim e não, dentro ou fora; para cima ou para baixo. Há escolhas que também importam como amar ou odiar; perdoar ou seguir remoendo;

Não importa o que seja nosso presente de hoje foi construído com base as escolhas do passado.

As vezes não mensuramos o quanto uma escolha consciente de convite de uma amiga para um café, ou chegar um pouco atrasada em uma reunião, implicara na perda do fechamento de um negocio importante no futuro.

São de escolhas que vamos trilhando nosso caminho. Ninguém chega ao sucesso do nada, foi por escolhas assertivas que fez no passado. Ninguém chega ao fracasso do nada, mas por uma série de decisões impensadas, sem avaliar as consequências.

Existem problemas que começam como um gatinho, que não vamos dando importância e com o passar do tempo quando você se dá conta já se transformou num leão. Aí as coisas realmente complicam!

Uma coisa é certa, não importa o que você já viveu até agora, o que importa são as decisões que irá tomar a partir de agora. E como tomar decisões certas? Baseado no bom senso, olhando para o passado e aprendendo com os erros. Se continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos.

O seu passado não define o seu futuro, o seu passado define quem você é hoje. E hoje você pode tomar uma decisão de fazer diferente e mudar o seu futuro de uma vez por todas.

E seguimos assim, aprendendo a partir das nossas escolhas sejam elas boas ou não. Afinal de contas, viver é um constante aprendizado.