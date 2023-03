Criança de quatro anos morre nos braços da avó após ser esfaqueada pela madrasta

Uma criança identificada como Jefferson Miguel Mann de Almeida, 4 anos, foi morta após ser esfaqueada pela madrasta de 14 anos. O crime aconteceu na sexta-feira (24), no distrito Entre Rios em Nova Ubiratã-MT.

O garoto foi socorrido pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguia a destino do hospital no município Feliz Natal, porém ele não resistiu os ferimentos das facadas no peito e no braço. O menino morreu nos braços da avó dentro da ambulância.

A adolescente confessou o crime, mas não informou o motivo da agressão.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre pai da criança.

O Conselho Tutelar do município acompanha o caso.