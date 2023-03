Delegacia da Mulher faz mutirão de atendimentos às vítimas de violência doméstica

No ‘Dia Internacional da Mulher’ a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) e a Delegacia Regional de Rondonópolis realizam nesta quarta-feira (08) um mutirão de atendimentos às vítimas de violência doméstica.

As ações acontecem durante todo o mês de março, com serviços prestados pelas policiais femininas da Delegacia Especializada.

“Esse é um evento onde várias mulheres policiais foram convocadas a trabalhar de forma extra aqui na Delegacia da Mulher para dar agilidade nos processos e também conversar com a população acerca da violência doméstica e dar agilidade aos processos” explica a investigadora Gislene Cabral.

O esforço concentrado da DEDM visa também a redução do número de inquéritos policiais em cartório, agilizando o cumprimento de ordens de serviço, depoimentos de vítimas e testemunhas e interrogatórios, com encaminhamento à Justiça dos relatórios finais.

“Uma força tarefa onde outras policiais femininas que compõe a Delegacia Regional de Rondonópolis irão compor os quadros da DEDM com o objetivo claro de dar um atendimento mais qualificado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esse atendimento vai desde o registro da ocorrência, passa pelo requerimento de medida protetiva de urgência e depois fazer com que essa medida protetiva chegue ao poder judiciário no menor espaço de tempo possível, no atendimento psicológico que é fornecido pela DEDM durante essa fase policial e por fim com o objetivo também de aumentar a quantidade de instauração e conclusão de procedimentos policiais nesse período em especial inquéritos policiais que apuram os crimes de violência doméstica

e familiar contra a mulher” ressalta o delegado Fernando Fleury.

O mutirão da DEDM terá ainda atendimento na Base Comunitária da Vila Salmen.

“Esse reforço no efetivo por policiais mulheres também acontece no núcleo da Vila Salmen com a presença de uma Delegada, escrivães e investigadores para fazer esse atendimento das mulheres que procurarem ambas as unidades nesse período da força tarefa” alerta o Delegado Fleury.

PEÇA AJUDA

Os números disponíveis para denunciar são os 197 ou 190.

Conforme o Delegado Fernando Fleury o número de ações policiais aumentaram. Em 2021 460 inquéritos foram concluídos. Já em 2022 o número saltou para 950 inquéritos concluídos.

“Você mulher vítima de violência denuncie, procure ajuda, em Rondonópolis nós temos uma rede integrada fortalecida para dar um pronto atendimento tanto no âmbito da investigação que vai viabilizar a responsabilização criminal desses agressores, quanto no âmbito assistencial. Temos a prefeitura que fornece um apoio assistencial. Existe uma casa abrigo onde essas mulheres podem ficar temporariamente. Existe todo um apoio psicológico por parte da rede em Rondonópolis com o objetivo nítido desses órgãos que compõe essa rede de proteção a essas mulheres vítimas de violência doméstica em tentar diminuir as estatísticas criminais” conclui o Delegado.