Edilson Junior lamenta a eliminação da Academia

Triste pela eliminação da Academia no Campeonato Mato-grossense, o técnico Edilson Junior conseguir olhar pelo lado positivo e elogiou a participação da jovem equipe em mais um estadual. Para Edilson, o seu time soube se defender e não merecia ter tomado o gol, que levou a decisão para os pênaltis.

“O resultado não era o que nós queríamos e nem o que merecíamos. Apesar de ter perdido um jogador no começo e praticamente ter que se defender quase o jogo inteiro, a equipe estava bem concentrada, bem focada, marcando bem. Conseguimos tirar os espaços e as ações ofensivas do Operário. Eles giravam a bola, mas não conseguiam finalizar”, explicou o técnico.

O meio-campo Ronald foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo e deixou a Academia em desvantagem. Quem ficou em campo teve que se desdobrar e o time pouco sofreu. O goleiro Naldo não fez grandes defesas.

“Infelizmente no segundo tempo tomamos um gol, no único momento em que tivemos uma desatenção, e o Operário aproveitou. Fomos para os pênaltis e infelizmente o adversário foi mais competente. Ficamos com o sentimento que poderíamos ter ido mais longe. Mostramos que somos muito competitivos. E ao mesmo tempo ficou um sentimento de dever cumprido. Fizemos um bom campeonato, o desempenho da equipe foi acima do esperado”.

A Academia venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e perdeu a volta pelo mesmo placar. A decisão da vaga para a semifinal foi para os pênaltis. O Operário venceu por 4 a 3 e seguiu adiante no estadual.

Pelo segundo ano consecutivo na elite do futebol mato-grossense, a Academia conseguiu se classificar para a segunda fase, mesmo tendo uma das menores folhas salariais dentre as 10 equipes participantes.