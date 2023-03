Estádio Maracanã volta a ser palco de final da Copa Libertadores

A final da Libertadores está de volta ao palco mais emblemático do futebol sul-americano: o Maracanã. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8) pelo presidente da Conmebol, Alejando Domínguez. Já a final da Sul-Americana acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Para a final da Libertadores, a Colômbia era grande favorita, com as indicações dos estádios Atanasio Giradort, em Medellín, e Metropolitano Roberto Melendez, em Barraquilla, como opções. No entanto, a Conmebol optou por levar a decisão novamente para o Maracanã, palco da final entre Santos e Palmeiras, válida pela edição 2020, mas disputada em 30 de janeiro de 2021.

Vale lembrar que, naquela ocasião, por conta da pandemia, não foi permitida a comercialização de ingressos e o jogo foi disputado sem torcida. Apenas dirigentes, convidados e outras personalidades puderam assistir à partida presencialmente.

Outros estádios brasileiros estavam na briga para sediar as finais dos torneios. O Mané Garrincha, em Brasília, era forte concorrente para ser palco da Sula, mas acabou perdendo a disputa. No ano passado, o local seria a sede da grande final da Sul-Americana, mas teve que abrir mão da decisão por conta das eleições presidenciais.