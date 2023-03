Jovem fica ferida e mãe morre em acidente; capacete saiu da cabeça durante a queda

Uma mulher não identificada, aparentando ter cerca de 50 anos, morreu após um acidente de trânsito. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (01), em Tangará da Serra-MT.

Mãe e filha seguiam no Anel Viário sentido ao bairro Morada do Sol em uma motocicleta. No mesmo trajeto, logo atrás, estava o condutor de uma caminhonete.

Em frente a uma construtora, o motorista bateu com força contra a motocicleta.

Com a queda, o capacete da mãe que estava na garupa se soltou e ela bateu o rosto no chão. A filha, que pilotava a moto, sofreu várias escoriações pelo corpo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e socorreram as vítimas.

A mãe da condutora ficou em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital.

O motorista da caminhonete ficou muito abalado e informou que tentou desviar da motocicleta, mas não deu tempo.