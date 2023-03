Justiça manda soltar adolescente que confessou ter esfaqueado e matado enteado de 4 anos

A adolescente de 14 anos, que confessou em depoimento à Polícia Civil ter matado o enteado Jefferson Miguel de Almeida de apenas 4 anos, foi solta nesta segunda-feira (27), três dias depois do crime. Conforme informações, a decisão foi tomada após representação do Ministério Público de Mato Grosso.

O crime chocante aconteceu na sexta-feira (24) no Distrito Entre Rios, em Nova Ubiratã (MT).

Em depoimento ao delegado Bruno França, responsável pela investigação, a madrasta alegou que esfaqueou o enteado porque a criança seria muito ‘arteira’.

As investigações seguem em andamento e sob segredo, por se tratar de menor.

O CRIME

A criança foi atingida por dois golpes de faca, sendo um do lado esquerdo do peito, acima do coração, e o outro no braço esquerdo.

O menino chegou a ser socorrido com vida, contudo, morreu a caminho da unidade de saúde, em Feliz Natal (MT).

Jefferson Miguel morreu nos braços da avó dentro da ambulância.

Conforme a Polícia Civil, a menor confessou o homicídio e disse que matou o menino porque ele era muito “arteiro”.