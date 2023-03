Rondonópolis começa o ano com 607 novas vagas de trabalho criadas

Rondonópolis começou 2023 com saldo positivo na geração de empregos formais. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Governo Federal, mostram que a cidade criou 607 novas vagas em emprego com carteira assinada em janeiro. Foram registradas no mês, 4.574 admissões e 3.967 desligamentos.

No primeiro mês do ano, o destaque na geração de empregos foi o setor de serviços, que foi o responsável pela abertura de 448 postos de trabalho formal. O setor também é o que mais emprega no Município e atualmente, conta com 30.685 trabalhadores empregados.

Também com resultados positivos em janeiro, está o setor da construção civil, que promoveu a criação de 129 novas vagas no mês. O setor emprega hoje, 5.355 trabalhadores na cidade.

Igualmente, a agropecuária fechou o mês de janeiro com saldo positivo na geração de empregos, com a abertura de 123 vagas de empregos com carteira assinada. O setor emprega um total de 3.045 trabalhadores formais em Rondonópolis.

Já, os setores da indústria e comércio, tiveram saldo negativo na geração de empregos em janeiro. Enquanto a indústria, que atualmente emprega 10.005 trabalhadores, fechou 61 vagas de trabalho no mês, o setor do comércio, responsável por empregar 19.049 trabalhadores, fechou 32 postos de trabalho.

Os dados de geração de emprego formal do Governo Federal colocam Rondonópolis como o terceiro município que mais gerou empregos em Mato Grosso no mês de janeiro.