19º Encontro Nacional de Violeiros em Poxoréu’ reúne gerações da música caipira

Violeiros que representam o mais tradicional evento da música raiz se apresentam no ‘19º Encontro Nacional de Violeiros em Poxoréu’, entre 28 e 30 de abril, no Parque de Exposições do Sindicato Rural da cidade mato-grossense que dá nome ao evento. O público poderá assistir gerações de artistas durante as performances de Zé Mulato e Cassiano, Mococa e Paraíso, Belmonte e Amaraí, Gino e Geno, Jads e Jadson, George Henrique e Rodrigo, entre outros.

A entrada é gratuita em todos os dias do evento, realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), Prefeitura Municipal de Poxoréu e Associação de Promoção da Viola Caipira de Poxoréu (Avicpox).

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta a importância do encontro no cenário brasileiro. “O evento é uma agenda nacional que traz para Mato Grosso os principais nomes da música caipira e é uma enorme honra apoiar essa iniciativa que fomenta a cultura em nosso estado”, afirma Wenceslau Júnior.

O prefeito de Poxoréu, Nelson Paim, enfatiza que a parceria entre o Sistema Fecomércio-MT, Prefeitura e Avicpox agrega ainda mais valor ao evento. “O ‘Encontro de Violeiros’ atrai milhares de pessoas para participar dessa grande festa que beneficia a cidade, o setor hoteleiro e todos os segmentos envolvidos”, diz Paim.

Elenco de peso

Peão Carreiro e Praiano são os primeiros a pisar no palco da concha acústica no dia 28 de abril, às 19h. A dupla dá sequência ao legado de Carreiro, pai do vocalista que faleceu em 1999. Juntos, já emplacaram sucessos nas rádios e programas pelo Brasil voltados aos ‘modões’ de viola e são figuras que sempre prestigiam o encontro em Poxoréu.

Ainda no primeiro dia, se apresentam na concha: Pâmella Viola e Karoline, Os Altaneiros, Aurélio Miranda, Cleiton Torres e Juliana Andrade. Gino e Geno encerram a noite, no palco central, com show previsto para começar a partir da meia-noite.

Mococa e Paraíso iniciam o segundo dia de espetáculos, a partir das 19h, na concha acústica que também recebe Belmonte e Amaraí, Batô e Cleber, e o Trio Viola Raiz – grupo formado por jovens poxorenses apaixonados pelo ponteado das cordas e os passos da catira, dança folclórica, pertencente à cultura caipira. A dupla Jads e Jadson será a atração nacional da noite e se apresenta no palco central.

Os cantores e violeiros Zé Mulato e Cassiano marcam presença no último dia do evento. A dupla faz parte do elenco de artistas convidados desde o primeiro ‘Encontro Nacional de Violeiros em Poxoréu’. O figurino, o linguajar, as piadas e causos compartilhados pelos irmãos mineiros fazem fortes referências à roça e levam os espectadores a se sentirem em uma conversa com velhos amigos. Zé Garoto e Dimboré, Pedro Paulo e Paulo Vitor, e Goiano e Paranaense também estarão presentes na concha acústica.

George Henrique e Rodrigo fecham a 19ª edição. Os irmãos que são afilhados de Bruno & Marrone viralizaram nas redes sociais com músicas que se tornaram grandes sucessos como ‘Vai lá em casa hoje’ e ‘Cuida da sua vida’.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

SERVIÇO

‘19º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’

Quando: 28, 29 e 30 de abril

Onde: Parque de Exposições do Sindicato Rural (Avenida Tancredo Neves, s/n, Poxoréu – MT)

Entrada gratuita

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO ‘19º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’

28 de abril – a partir das 19h

Abertura do 19° Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu I Concha Acústica

Peão Carreiro e Praiano I Concha Acústica

Pâmella Viola e Karoline I Concha Acústica

Os Altaneiros I Concha Acústica

Cleiton Torres e Juliana Andrade I Concha Acústica

Aurélio Miranda I Concha Acústica

00h – Show Gino e Geno I Palco Central

29 de abril – a partir das 19h

Mococa e Paraíso I Concha Acústica

Belmonte e Amaraí I Concha Acústica

Trio Viola Raiz I Concha Acústica

Batô e Cleber I Concha Acústica

00h – Show Jads e Jadson I Palco Central

30 de abril – a partir das 19h

Zé Garoto e Dimboré I Concha Acústica

Pedro Paulo e Paulo Vitor I Concha Acústica

Zé Mulato e Cassiano I Concha Acústica

Goiano e Paranaense I Concha Acústica

00h – Show George Henrique e Rodrigo I Palco Central