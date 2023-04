Rondonópolis realiza abertura oficial dos ‘Jogos Escolares e Estudantis Municipais 2023’

A abertura dos ‘Jogos Escolares e Estudantis Municipais 2023’ aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), em Rondonópolis (MT). O campeonato vai eleger os melhores times de estudantes da cidade nas modalidades futsal, vôlei, handebol e basquete, tanto no feminino quanto no masculino.

De acordo com a secretária de esporte, Suzan Meire, 27 escolas entre estaduais e particulares que somam 1.170 alunos estão participando do evento.

Os jogos se dividem em duas categorias: “A” para os atletas nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008 e a categoria “B” para os estudantes nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Nesta edição dos Jogos Escolares estarão nas disputas individuais os atletas de badminton, xadrez, judô, atletismo, natação, tênis de mesa e ginástica rítmica.

“É um grande evento, vamos trabalhar muito no esporte para nossa juventude. Só agora vou inaugurar em torno de umas 15 áreas de lazer. As escolas que não tinham quadra coberta, eu coloquei. Estamos investindo muito no esporte principalmente para nossas crianças e com mais esses espaços de lazer nós vamos criar escolas de futebol, vôlei, basquete nas quadras, investir. Nós queremos que Rondonópolis respire esporte, estamos investindo muito em esporte e cultura” ressalta o prefeito José Carlos do Pátio.