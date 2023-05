Idoso de 75 anos é alvo de operação por fornecer armas de fogo para criminosos em Rondonópolis

Um idoso de 75 anos é um dos alvos da ‘Operação Conexão 15’ que acontece em várias cidades de Mato Grosso (MT) inclusive em Rondonópolis (MT), nesta quinta-feira (4). A ação é realizada pela Polícia Judiciária Civil por intermédio Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) onde os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar relacionada as investigações da operação.

Numa das buscas realizada na região central de Rondonópolis-MT, tendo como alvo suspeito dos crimes de porte, disparo e aluguel de armas para prática de roubos foram apreendidos duas armas de fogo e diversas munições.

Pelo apurado nas investigações o suspeito, um idoso de 75 anos, possui três armas de fogo registradas no nome, sendo suspeito de ceder as armas para terceiros, além de efetuar disparos de arma de fogo em via pública.

Consoante vídeos e imagens obtidas através de postagens em redes sociais o suspeito de 75 anos acompanhado de indivíduo já identificado pela Polícia Civil efetuaram disparos de arma de fogo na via pública, mediante a utilização de uma revólver e uma carabina.

Os suspeitos soltavam fogos de artifícios e logo em seguida efetuavam o disparos.

Ademais, há indícios de que o idoso possa estar fornecendo armas de fogo para terceiros executarem crimes de roubo, ressaltando-se que um dos suspeitos que aparecem no vídeo foi preso em flagrante delito no mês de março de 2023, acusado do crime de roubo em Rondonópolis-MT.

Na oportunidade o suspeito estava conduzindo veículo de propriedade de 75 anos sendo apreendido um registro de arma de fogo tipo revolver de propriedade deste.

BUSCA E APREENSÃO

Também foram cumpridos mandados de busca na região da Vila Salmen. Em um dos endereços foram apreendidos diversos objetos produto de crime de roubo ocorrido no mês de dezembro de 2022, oportunidade em que uma família foi rendida por pelo menos quatro indivíduos e subtraído dois veículos, eletrônicos, roupas e demais objetos.

Na residência ainda foram apreendidos porções de entorpecente tipo maconha e anotações que caracterizam o tráfico de drogas.

Em outro endereço foram apreendidos cigarros oriundos do Paraguai e constatado possível furto de energia elétrica.

NOME OPERAÇÃO

O nome da Operação faz referência ao planejamento da Polícia Civil para cumprimento de mandados, especialmente de prisão, de forma simultânea contra alvos de investigações realizadas nas 15 Regionais do estado de Mato Grosso.