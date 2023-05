Moradora de rua passa mal e morre na calçada na região central

Uma mulher em situação de rua, identificada como Simone Rodrigues da Silva, 36 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (29) em uma calçada na avenida Rui Barbosa, região central de Rondonópolis – MT. O Samu chegou a ser acionado, mas ela não resistiu.

Segundo as testemunhas, que também estão em situação de rua e estavam no local, Simone estava fumando no local quando começou a tossir muito e sangrar pela boca.

O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já tinha morrido.

O local é bastante frequentado por usuários de drogas e tem inclusive abrigos improvisados.

Polícia Militar, Civil e Politec estiveram no local e irão investigar o caso.