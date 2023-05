Projeto literário destina 4 mil livros para bibliotecas e escolas da rede municipal

A Associação Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (AMISCIM), realizou a entrega simbólica de 4 mil livros que serão destinados às bibliotecas e escolas da rede pública municipal de Várzea Grande. O evento ocorreu na segunda semana de maio na Escola Municipal de Ensino Básico-EMEB Mercedes de Paula Sôda.

De acordo com a superintendente Pedagógica da SMECEL, Luz Marina Coelho, a doação dos livros faz parte do Projeto Literamato da AMISCIM, que tem como meta a aquisição e a distribuição de 12 mil livros em Mato Grosso. “Várzea Grande está recebendo 4 mil exemplares de oito títulos diferentes (500 exemplares por título), os livros deverão ser distribuídos para as duas bibliotecas municipais e para as escolas da rede municipal”, explicou.

O presidente da AMISCIM, José Paulo Traven disse que o projeto Literamato – Produção e Difusão de Literatura Mato-grossense está em plena execução com a proposta de preencher uma lacuna e suprir falhas de difusão significativa de livros da literatura mato-grossense contemporânea. “Nesta primeira edição do projeto, estão sendo distribuídos 12 mil livros de autores reconhecidos e premiados do estado, para bibliotecas públicas, escolares e comunitárias”, informou.

A iniciativa contempla a aquisição e distribuição de 12 títulos de reconhecido destaque, sendo cinco títulos inéditos e sete com suas edições já esgotadas, em um total de doze títulos, de nove autores.

São eles: Passagem Estreita – Divanize Carbonieri, Sinais de Chegadas – Odenir Pinto De Oliveira, Não Presta Pra Nada – Marta Cocco, O Vírus Do Ipiranga, Galileu Dançou Por Muito Menos, Resumo Da Ópera e Paraíso Em Fuga – Eduardo Mahon, O Bibliófago – Isabela Toreza, Tikare Alma-De-Gato – Alexandre Rolim, Passado A Limpo – Icléia Rodrigues de Lima, Mundo Dos Sonhos – O Ferreiro e a Cartola – Victor Angels, e As Luzes Que Atravessam O Pomar – Wuldson Marcelo.

“É importante ressaltar que os autores escolhidos para esta primeira fase, sem dúvidas, estão incluídos no seleto grupo que faz a literatura mato-grossense contemporânea ter uma relevância nacional, ocupando lugar entre as produções mais importantes do país, por sua qualidade e regularidade de produção”, explicou Paulo Traven.

Segundo a superintendente Luz Marina, as obras chegarão à escola com toda uma preparação do professor de língua portuguesa, garantido que cada escola, cada professor, adote um dos autores de Mato Grosso no seu plano de ensino. “Essa estrutura que propõe a formação do formador, do professor de língua e literatura, possibilitará a inserção dos escritores mato-grossenses na rotina da sala de aula”.