2ª safra da colheita do milho avança 2,39 pontos percentuais em Mato Grosso

Dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgados nesta sexta-feira (09), apontam o avanço de 2,39 pontos percentuais na colheita do milho segunda safra (22/23) em Mato Grosso. Ao todo, a colheita atingiu 3,65% da área plantada no estado.

Apesar do avanço, o trabalho segue em atraso de 11,40 pontos percentuais, em relação ao mesmo período da safra 21/22, quando 15,05% das lavouras já estavam colhidos.

Ainda assim, especialistas apontam que o desempenho é positivo e começa a ganhar ritmo, com intensificação prevista a partir da segunda quinzena deste mês.