Bombeiros trabalham há mais de 7 horas no combate a incêndio em empresa no Distrito Industrial

A equipe do Corpo de Bombeiros trabalha há mais de 7 horas no combate a um incêndio de grandes proporções em uma indústria têxtil no bairro Distrito Industrial, em Rondonópolis (MT), nesta sexta-feira (9). Os Bombeiros receberam a chamada por volta das 2 horas da madrugada. As chamas destruíram uma carga de algodão.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e 8 militares foram mobilizados. Cerca de 40 mil litros de água já foram usados. Até o momento foi feito o desligamento da energia da edificação, resfriamento e uma carga de algodão foi resguardar.

“A equipe permanece em um trabalho ininterrupto desde o acionamento. A carga é de algodão, principal carga que estivemos aqui um trabalho dificultoso em relação a contenção, mas os trabalhos são incessantes e estamos tendo resultados positivos nas ações que nos propomos a fazer aqui no combate ao incêndio nessa edificação. Hoje ao final dessa fase já iniciando a fase final estamos resguardando uma carga de material que não foi queimada. Se ela vier a pegar fogo ela pode se propagar e atingir empresas nas adjacências dessa empresa que iniciou o incêndio” explica o capitão Álvaro do Corpo de Bombeiros.