Homem é encontrado morto com calças abaixadas e marcas de facada nas costas

Um homem, ainda não foi identificado, foi encontrado morto na rua Doutor Bitencourt Rodrigues, na Sé, região central de São Paulo, por volta de 1h30 desta segunda-feira (12).

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida, caída no chão com as calças abaixadas e com ferimento nas costas. As investigações apontam que o homem possivelmente foi vítima de golpes de faca.

O caso foi registrado como homicídio no 8° DP (Brás) e foi solicitado apoio ao DHPP (Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa).