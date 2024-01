2ª prisão em Rondonópolis | Homem é preso com mais de 1,8 mil arquivos de exploração sexual infantil

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, (05), em Rondonópolis-MT. Ele tinha mais de 1,8 mil arquivos (entre vídeos e imagens) no aparelho celular com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Essa é a 2ª prisão feita pela PF em menos de 24 horas na cidade.

A ação faz parte da 1ª fase da ‘Operação Protego’, que tem por objetivo combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos contendo exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Inicialmente, as investigações identificaram que o acusado armazenava aproximadamente 1.890 vídeos e/ou imagens de conteúdo pornográfico, incluindo abuso sexual infantil. Além disso, o investigado compartilhava os conteúdos.

Os policiais federais cumpriram 1 mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis durante o plantão judiciário.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais federais apreenderam um aparelho celular que o investigado utilizava para entrar em grupos do aplicativo Telegram que difundiam conteúdo de pornografia infantil, razão pela qual também foi autuado em flagrante delito.

O investigado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis para indiciamento e formalização da prisão pelo crime previsto no art. 241-B do ECA. Após as providências de polícia judiciária, o preso permanecerá à disposição da Justiça Estadual.

NOME DA OPERAÇÃO

Protego é um termo em latim que significa “protetor”, faz alusão à atuação da Polícia Federal como guardião das crianças, combatendo os crimes que assolam a infância.