Adolescente de 14 anos é esfaqueado por colega de trabalho após discussão

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser esfaqueado por um colega de trabalho, no final da tarde deste sábado (13), no Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, dois adolescentes estariam trabalhando em uma horta, quando começaram a discutir. Um dos adolescentes pegou uma faca e acabou atingindo o colega de trabalho de 14 anos.

A vítima foi atingida na região do tórax e foi socorrida de imediato pelo patrão. O homem parou na base do Corpo de Bombeiros para pedir ajuda. Os militares do Corpo de Bombeiros começaram os primeiros procedimentos de atendimento.

O adolescente também foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Apesar do ferimento, ele estava consciente. A Polícia Militar foi acionada, mas o adolescente que esfaqueou o colega não foi localizado.