Homem é encontrado morto dentro de carro com várias perfurações de faca pelo corpo

Um homem de 48 anos foi encontrado morto com várias perfurações de faca pelo corpo dentro de um carro, na manhã desta quarta-feira (10), na rua João Campos, no bairro Verde Teto, em Rondonópolis-MT.

Ele estava com várias perfurações no pescoço. O veículo tem uma placa de led com o nome de uma empresa de transporte de passageiros por aplicativo.

A Polícia Militar (PM) foi a primeira a chegar ao local e acionou o SAMU, que esteve no endereço e constatou a morte.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local e irão investigar do caso.

A Politec também foi acionada.